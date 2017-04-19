Омские власти выделили 150 млн рублей на ремонт больниц и покупку машин скорой помощи

ОМСК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Правительство Омской области направило дополнительные 150 млн рублей из регионального бюджета на ремонт больниц и закупку машин скорой помощи, сообщила пресс-служба областной администрации.

"На проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения и приобретение специализированного автотранспорта из средств областного бюджета дополнительно выделено 150 млн рублей", - говорится в сообщении.

На эти средства планируется провести ремонтные работы в областной детской больнице, родильном доме № 6, больницах скорой медицинской помощи № 1 и № 2, а также центральных районных больницах в Саргатском, Горьковском и Шербакульском муниципальных районах. В региональном Минздраве ТАСС уточнили, что также будет приобретено не менее 10 машин скорой помощи. В этом году омские медики уже получили 15 автомобилей.

Автопарк городской скорой помощи насчитывает около 300 машин, необходимо еще 20 новых автомобилей, чтобы в парке не остались скорые старше пяти лет. В сельских районах работают 114 машин скорой помощи. В прошлом году автопарк сельских медиков пополнился сразу 54 автомобилями, это самое массовое обновление за последние годы. В 2013 году было приобретено всего семь машин скорой помощи, в 2014 - две, в 2015 - три.