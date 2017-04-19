Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омские власти выделили 150 млн рублей на ремонт больниц и покупку машин скорой помощи

Сибирь
19 апреля, 16:38 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
В региональном Минздраве уточнили, что будет приобретено не менее 10 машин
Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Правительство Омской области направило дополнительные 150 млн рублей из регионального бюджета на ремонт больниц и закупку машин скорой помощи, сообщила пресс-служба областной администрации.

"На проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения и приобретение специализированного автотранспорта из средств областного бюджета дополнительно выделено 150 млн рублей", - говорится в сообщении.

На эти средства планируется провести ремонтные работы в областной детской больнице, родильном доме № 6, больницах скорой медицинской помощи № 1 и № 2, а также центральных районных больницах в Саргатском, Горьковском и Шербакульском муниципальных районах. В региональном Минздраве ТАСС уточнили, что также будет приобретено не менее 10 машин скорой помощи. В этом году омские медики уже получили 15 автомобилей.

Автопарк городской скорой помощи насчитывает около 300 машин, необходимо еще 20 новых автомобилей, чтобы в парке не остались скорые старше пяти лет. В сельских районах работают 114 машин скорой помощи. В прошлом году автопарк сельских медиков пополнился сразу 54 автомобилями, это самое массовое обновление за последние годы. В 2013 году было приобретено всего семь машин скорой помощи, в 2014 - две, в 2015 - три.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума
2
Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ
3
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
4
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
5
В Омской области найдены две пропавшие школьницы
6
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
7
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама