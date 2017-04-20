Пятеро школьников госпитализированы после отравления таблетками в Красноярске

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КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Пятеро школьников, по предварительным данным, отравились таблетками в школе Кировского района Красноярска, которые принесла в образовательное учреждение одна из учениц, сообщил ТАСС представитель управления МВД по краю.
"В больницу были доставлены пятеро школьников в возрасте 14-16 лет. По предварительным данным, в школу одна из учениц принесла таблетки, которые отпускаются по рецепту, и угостила ими подростков. Они почувствовали себя плохо, их осмотрел школьный врач и вызвал скорую, - рассказали в МВД. Информацию о состоянии здоровья госпитализированных учеников в ведомстве не уточнили.
В МВД добавили, что сейчас полицейские устанавливают, откуда и как таблетки попали к девочке. Опросить ребенка сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось.
Источник в сфере здравоохранения сообщил ТАСС, что речь идет о транквилизаторе, который отпускается только по рецепту.