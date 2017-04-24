Глава Забайкалья будет оценивать эффективность региональных министров по 15 критериям

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ЧИТА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова поручила разработать критерии оценки эффективности и результативности работы министров, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.
"Работу министров будут оценивать как по общим, так и по отраслевым показателям. К общим, например, будет относиться организация оперативного взаимодействия с органами местного самоуправления, проведение приемов граждан по личным вопросам и рассмотрение обращений в установленные сроки. Всего определено 15 общих показателей", - сказали в пресс-службе.
Для каждого министерства также разработаны отраслевые показатели, всего от двух до шести. Так, для министерства территориального развития одним из критериев станет выполнение программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Министерство труда и социальной защиты населения будет добиваться увеличения числа детей-сирот, устроенных в семьи. Каждый показатель будет оцениваться в баллах.
"По результатам выполнения или невыполнения критериев может быть принято решение о персональной ответственности руководителя", - подчеркнули в пресс-службе.