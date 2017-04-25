После строительства новой ВПП в аэропорту Улан-Удэ будет реконструирован терминал

УЛАН-УДЭ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Реконструкция терминала Международного аэропорта Байкал (Улан-Удэ) начнется после завершения строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов на совещании с участием прибывшего в Улан-Удэ министра транспорта РФ Максима Соколова.

"Мы понимаем, что строительство ВПП - это задел для того, чтобы дальше развивался терминал. Собственник (ГК "Метрополь" - прим. ТАСС) поддерживает проект, развитие терминала будет в том числе", - сказал он.

Строительство новой ВПП стоимостью 3,9 млрд рублей началось в конце 2016 года. Работы должны завершиться к 2018 году. Длина полосы составит 3,4 км, ширина - 45 метров. Такие параметры позволят воздушной гавани столицы Бурятии принять практически любые воздушные суда, в том числе самолеты Airbus А321-200 (89,4 т), Boeing 737-900ER (85,4 т) и Boeing 767-300 (159,7 т).

Аэропорт "Байкал" является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Его пассажиропоток ежегодно составляет около 300 тыс. человек. Одним из преимуществ аэропорта является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.