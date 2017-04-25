Более 30 рыбаков спасены на Байкале

Лавров назвал своим любимым поэтом ВысоцкогоОбщество 25 апреля, 11:12
Минкультуры обеспокоено ситуацией с зарплатами музыкальных педагогов в ряде регионов РФКультура 25 апреля, 11:08
Проверку Роскачества не прошли 37% марок сгущенного молокаЭкономика и бизнес 25 апреля, 11:02
Демилитаризованная зона в Корее: первый рубеж противостоянияМеждународная панорама 25 апреля, 11:00
Суд перенес на 12 мая жалобу Багдасарян на приговор за подделку больничного листаПроисшествия 25 апреля, 10:49
Минкультуры не будет учитывать экспертизу по "Матильде" при выдаче разрешения на прокатКультура 25 апреля, 10:47
Аграрии Новосибирской области планируют собрать более 2,36 млн т зернаСибирь 25 апреля, 10:43
Профилактические отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 маяМосква 25 апреля, 10:42
СМИ: британский эсминец Daring направился в Черное мореМеждународная панорама 25 апреля, 10:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России спасли 34 рыбака с дрейфующей льдины на Байкале. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
"Нарушение правил безопасности стало причиной происшествия в Кабанском районе Республики Бурятия - рыбаков унесло на льдине в акваторию озера Байкал. Несмотря на запрещающие знаки, любители рыбалки вышли на лед и оказались на отколовшемся куске льда в 50 метрах от берега", - сказал собеседник агентства.
На помощь рыбакам оперативно выдвинулись спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и инспекторы Кабанского участка Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС по Бурятии.
В спасательной операции было задействовано специализированное оборудование, снаряжение и спасательная техника, в том числе судно на воздушной подушке "Хивус".
"Все рыбаки спасателями были успешно доставлены на берег, медицинская помощь никому из них не понадобилась", - сообщили в ГУ МЧС.