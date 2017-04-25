Более 30 рыбаков спасены на Байкале

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России спасли 34 рыбака с дрейфующей льдины на Байкале. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

"Нарушение правил безопасности стало причиной происшествия в Кабанском районе Республики Бурятия - рыбаков унесло на льдине в акваторию озера Байкал. Несмотря на запрещающие знаки, любители рыбалки вышли на лед и оказались на отколовшемся куске льда в 50 метрах от берега", - сказал собеседник агентства.

На помощь рыбакам оперативно выдвинулись спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и инспекторы Кабанского участка Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС по Бурятии.

В спасательной операции было задействовано специализированное оборудование, снаряжение и спасательная техника, в том числе судно на воздушной подушке "Хивус".

"Все рыбаки спасателями были успешно доставлены на берег, медицинская помощь никому из них не понадобилась", - сообщили в ГУ МЧС.