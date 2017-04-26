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Власти Алтайского края выплатят студенческим семьям до 10 тыс. руб. за рождение ребенка

Сибирь
26 апреля, 11:21 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 26, апреля. /ТАСС
На выплату смогут претендовать семьи, где супруги в возрасте до 27 лет обучаются по очной форме в вузах края и живут в регионе
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БАРНАУЛ, 26 апреля. /ТАСС/. Студенческие семьи в Алтайском крае при рождении ребенка получат единовременную выплату от властей региона, которая составит от 5 до 10 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

"По инициативе губернатора Алтайского края Александра Карлина для дополнительной социальной поддержки молодых студенческих семей ввели новую меру - единовременную выплату при рождении после 1 января 2017 года ребенка (детей). Ее размер составляет пять тысяч рублей при рождении первого ребенка, 10 тыс. рублей - при рождении второго ребенка или последующих детей", - сказали в пресс-службе.

На выплату смогут претендовать семьи, где супруги в возрасте до 27 лет (на дату рождения ребенка) обучаются по очной форме в вузах края и живут в регионе.

"Для получения выплаты с заявлением и документами (свидетельство о рождении ребенка, справка об обучении, документы, удостоверяющие личность родителей - прим. ТАСС) следует обращаться в управление социальной защиты населения либо многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства или по месту пребывания", - добавили в администрации.

По данным отчета об итогах социально-экономического развития Алтайского края, в прошлом году на реализацию мер соцподдержки населения было направлено 15,7 млрд рублей, планируется, что в 2017 расходы на эти цели увеличатся на 600 млн.

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