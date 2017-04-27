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Лесные пожары в Сибири охватили 700 га

Сибирь
27 апреля, 7:30 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 27, апреля. /ТАСС

Самая сложная ситуация складывается в Красноярском крае

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© Сергей Бобылев/ТАСC

ЧИТА, 27 апреля. /ТАСС/. Лесные пожары в Сибири охватили более 700 гектаров, наиболее сложная ситуация в Красноярском крае, где тушат 14 пожаров на площади 212 гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

"На территории Сибири лесные пожары действуют на площади более 700 гектаров в Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, Бурятии и Туве. В Красноярском крае тушат 14 пожаров на площади 212 гектаров, в Иркутской области - восемь пожаров на почти 300 гектарах", - сказали в ведомстве.

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По словам депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Самкова, из-за пожаров ухудшилась экологическая ситуация в Канске. "Город в дыму, вокруг горят трава, небольшие очаги лесных пожаров, продолжают гореть опилки лесоперерабатывающего предприятия", - заявил он в начале сессии парламента, на которой в четверг обсудят ситуацию с лесными пожарами в регионе.

В лесопожарном центре Красноярского края добавили, что за прошедшие сутки в регионе удалось потушить 42 лесных пожара на общей площади 629 гектаров. Пожарные, в частности, отстояли поселок Пинчино от перехода на него лесного пожара. В четверг со стихией борются более 160 человек и 31 единица техники, угрозы населенным пунктам нет.

В Иркутской области площадь лесных пожаров за сутки увеличилась в десять раз - до 1,1 тыс. гектаров. "Общая площадь всех возгораний составила 738 гектаров, покрытых лесом, 140 гектаров кустарников, 236 нелесных гектаров", - сообщили сегодня в пресс-службе правительства региона. Отмечается, что днем ранее в Иркутской области возникли 32 новых возгорания, 24 из них ликвидированы, 5 - локализованы. На борьбу с огнем было поднято 472 человека. Растет число пожаров и в Забайкалье, чему способствует сухая, теплая погода и сильный ветер - в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В соседней Бурятии, по информации республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), утром в четверг зарегистрированы восемь пожаров на общей площади 57 гектаров. Огонь тушат более ста человек, в Баунтовский и Муйский районы направлены парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов. "За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировано девять пожаров, распространившиеся на 40 гектаров, в том числе три возгорания в пригороде Улан-Удэ и один очаг - в Тункинском национальном парке", - добавили в РАЛХ.

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