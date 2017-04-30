В МЧС заявили, что ситуация с пожарами в Сибири находится под контролем

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Положительная динамика наметилась в ситуации с природными пожарами в Сибири, сообщил замглавы МЧС России Александр Чуприян.

"Ситуация находится под контролем. Динамика положительная, уменьшается как количество лесных пожаров, так и их площади", - сказал он журналистам. По его словам, положительной динамике способствовало увеличение группировки сил и средств МЧС России.

Для тушения пожаров в труднодоступных местах задействована авиация МЧС, самолет-амфибия Бе-200 и самолет Ил-76.

"Активно работает наземная группировка. В борьбе с пожарами задействованы силы Рослесхоза, Минобороны, Росгвардии и МВД. Совместными усилиями мы сможем справиться со стихией", - заключил Чуприян.