В школах Читы из-за урагана отменили занятия второй смены

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ЧИТА, 11 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Штормовое предупреждение из-за ураганного ветра с порывами до 30 метров в секунду объявлено в Забайкалье. В школах Читы отменены занятия во вторую смену, сообщили ТАСС в городском комитете образования.
"Занятия со второй смены отменены. По завершении обучения учащихся первой смены руководители школ должны обеспечить безопасный, контролируемый выход детей из помещений и территорий. Занятия также отменены в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету культуры администрации города", - сказали в пресс-службе комитета.
МЧС рекомендовало жителям ограничить передвижение по городу. Руководителям организаций советуют защитить витрины, окна, закрепить рекламные щиты, растяжки, очистить крыши, балконы от посторонних предметов.
По информации региональных СМИ, сегодня в Чите ветер сорвал листы с крыш детского центра "Орешки" и гимназии №4. В городе Борзя Забайкальского края крыша жилого дома упала на автомобили.