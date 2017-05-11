"КрасАвиа" возобновляет рейсы из Красноярска к месту ссылки Ленина

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КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "КрасАвиа" с 15 мая возобновит рейсы в поселок Шушенское, руководство красноярского авиапредприятия рассчитывает на востребованность "ленинского" маршрута у туристов и хороший спрос на билеты. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Авиакомпания "КрасАвиа" возобновляет полеты из Красноярска в Шушенское и обратно. Рейсы по маршрутам Красноярск - Шушенское и Шушенское - Красноярск будут выполняться с 15 мая по 11 сентября, два раза в неделю, по понедельникам и пятницам на воздушных судах L-410", - сообщили в ведомстве.
Рейс в Шушенское выполнялся летом прошлого года после десятилетнего перерыва. Авиаперевозки субсидируются из краевого бюджета.
"В прошлом году средняя загрузка воздушных судов на этом маршруте составила 68%. Мы рассчитываем, что в 2017 году направление внутреннего туризма получит новое развитие и желающих посетить юг Красноярского края будет еще больше", - пояснил генеральный директор "КрасАвиа" Валерий Мордань.
Шушенское - одно из самых известных туристических мест Красноярского края. В 1898-1900 годах здесь в ссылке жил Владимир Ленин, один из главных организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года. С советских времен здесь существует историко-этнографический музей- заповедник "Шушенское", который ежегодно посещает более 250 тыс. человек из разных стран мира.