Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Музей Новосибирского театра оперы и балета воссоздан после тридцатилетнего перерыва

Сибирь
11 мая, 13:21 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, мая. /ТАСС

В этом году откроется первая часть экспозиции, которая воссоздает основные этапы истории театра, кроме того, восстановлены уникальные сценические костюмы

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Театральный музей Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) воссоздан после тридцатилетнего перерыва и откроется 12 мая - в день рождения театра, сообщили в пресс-службе театра.

"Особенным и долгожданным подарком к дню рождения НОВАТ, которое отметят 12 мая, станет открытие театрального музея, который был воссоздан после тридцатилетнего перерыва", - рассказали в пресс-службе.

История театрального музея началась в 1947 году, однако в середине 1980-х годов в ходе ремонтных работ музей лишился помещения, часть экспонатов была утрачена. В этом году откроется первая часть экспозиции, она воссоздает основные этапы истории театра. Также восстановлены уникальные сценические костюмы, в частности, коронационные одеяния Бориса Годунова из оперы Модеста Мусоргского в постановках 1948-го и 1990-го годов. Следующая часть экспозиции готовится к открытию в будущем году.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета - один из самых больших театров страны: в зрительном зале более 1700 мест, на сцене могут одновременно разместиться до тысячи человек. Строительство театра началось в 1931 году и не прекращалось даже во время Великой Отечественной войны, театр открылся 12 мая 1945 года премьерой оперы Михаила Глинки "Иван Сусанин". Здание театра имеет статус культурного наследия Российской Федерации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин: применение пониженного акциза к иностранному вину незаконно
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
4
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
5
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
Темы дня
Загрузка...
Реклама