Музей Новосибирского театра оперы и балета воссоздан после тридцатилетнего перерыва

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НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Театральный музей Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) воссоздан после тридцатилетнего перерыва и откроется 12 мая - в день рождения театра, сообщили в пресс-службе театра.
"Особенным и долгожданным подарком к дню рождения НОВАТ, которое отметят 12 мая, станет открытие театрального музея, который был воссоздан после тридцатилетнего перерыва", - рассказали в пресс-службе.
История театрального музея началась в 1947 году, однако в середине 1980-х годов в ходе ремонтных работ музей лишился помещения, часть экспонатов была утрачена. В этом году откроется первая часть экспозиции, она воссоздает основные этапы истории театра. Также восстановлены уникальные сценические костюмы, в частности, коронационные одеяния Бориса Годунова из оперы Модеста Мусоргского в постановках 1948-го и 1990-го годов. Следующая часть экспозиции готовится к открытию в будущем году.
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета - один из самых больших театров страны: в зрительном зале более 1700 мест, на сцене могут одновременно разместиться до тысячи человек. Строительство театра началось в 1931 году и не прекращалось даже во время Великой Отечественной войны, театр открылся 12 мая 1945 года премьерой оперы Михаила Глинки "Иван Сусанин". Здание театра имеет статус культурного наследия Российской Федерации.