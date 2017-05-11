В школах Читы отменили уроки из-за ураганного ветра

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ЧИТА, 11 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Занятия в школах Читы будут отменены в пятницу из-за ураганного ветра, разбушевавшегося в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"В пятницу занятия в общеобразовательных учреждениях Читы будут отменены в связи с сохранением ветреной погоды", - сказали в пресс-службе.
В Забайкальском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра с порывами до 30 метров в секунду. Из-за урагана в школах Читы сегодня были отменены занятия со второй смены. Ветер сорвал крышу с детского центра "Орешки" в Чите, пострадала женщина, она находится в состоянии средней степени тяжести, предварительно у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
Кроме того, порыв ураганного ветра сорвал кровлю с пристройки к школе в селе Ундино-Поселье и читинской гимназии № 4. В городе Борзя Забайкальского края крыша жилого дома упала на автомобили. Непогода также привела к перебоям электроснабжения.
МЧС рекомендовало жителям региона ограничить передвижение по городу. Руководителям организаций советуют закрыть витрины, окна, закрепить рекламные щиты, растяжки, очистить крыши, балконы от посторонних предметов.