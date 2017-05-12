На Таймыр доставят 40 тыс. тонн угля и 10 тыс. тонн ГСМ в текущем году

Объем грузовых перевозки по ж/д в направлении Дальнего Востока может удвоиться к 2020 годуТранспорт 12 мая, 13:56
Хашиг: футболист "Краснодара" Мамаев тренируется в общей группе, проблем со здоровьем нетСпорт 12 мая, 13:36
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.Происшествия 12 мая, 13:25
Контейнерооборот портов России по итогам января-апреля 2017 года вырос на 12%Транспорт 12 мая, 13:25
Меняйло предложил подготовить проект благоустройства главной улицы НовосибирскаСибирь 12 мая, 13:20
Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне сыграют вместе в новом боевикеКультура 12 мая, 13:19
Еще два электропоезда нового поколения "Москва" запустят в мае в столичном метрополитенеМосква 12 мая, 13:17
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным рискомПолитика 12 мая, 13:17
Агент: клубы из Европы проявляют интерес к футболисту Рыбусю, от ЦСКА предложений не былоСпорт 12 мая, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Таймыр получит партию топлива в 40 тыс. тонн каменного угля и 10 тыс. тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ) в рамках Северного завоза в нынешнем году. Из них 27,8 тыс. тонн угля пойдут на нужды населения, социальных и бюджетных учреждений, остальные 12,5 тыс. тонн - предприятий теплоэнергетики - им же будет направлена партия ГСМ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Таймырского района.
"В рамках Северного завоза в населенные пункты муниципального района планируется поставить 27 тыс. 800 тонн каменного угля для нужд населения и учреждений бюджетной и социальной сферы. Для теплоэлектроснабжающих предприятий поселков будет завезено 12 тыс. 500 тонн каменного угля и 10 тыс. 200 тонн горюче-смазочных материалов - дизельное топливо, сырая нефть, моторные масла", - говорится в сообщении. Для жителей, ведущих кочевой образ жизни, завезут 79 тонн осветительного керосина.
По словам замглавы района Сергея Шаронова, в этом году был сокращен объем поставок дизельного топлива. Это стало возможным благодаря модернизации электростанции в селе Хатанга, которую перевели на более дешевый вид топлива - сырую нефть. Для ее нужд будет завезено 2,7 тыс. тонн сырой нефти.
Завоз топлива на Таймыр начинается в середине июня, и завершается в октябре. В 2016 году на Таймыр в рамках северного завоза было доставлено 55,1 тыс. тонн топлива.