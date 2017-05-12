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На Таймыр доставят 40 тыс. тонн угля и 10 тыс. тонн ГСМ в текущем году

Сибирь
12 мая, 12:58 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 12, мая. /ТАСС

Для теплоэлектроснабжающих предприятий поселков будет завезено 12 тыс. 500 тонн каменного угля и 10 тыс. 200 тонн горюче-смазочных материалов

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КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Таймыр получит партию топлива в 40 тыс. тонн каменного угля и 10 тыс. тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ) в рамках Северного завоза в нынешнем году. Из них 27,8 тыс. тонн угля пойдут на нужды населения, социальных и бюджетных учреждений, остальные 12,5 тыс. тонн - предприятий теплоэнергетики - им же будет направлена партия ГСМ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Таймырского района.

"В рамках Северного завоза в населенные пункты муниципального района планируется поставить 27 тыс. 800 тонн каменного угля для нужд населения и учреждений бюджетной и социальной сферы. Для теплоэлектроснабжающих предприятий поселков будет завезено 12 тыс. 500 тонн каменного угля и 10 тыс. 200 тонн горюче-смазочных материалов - дизельное топливо, сырая нефть, моторные масла", - говорится в сообщении. Для жителей, ведущих кочевой образ жизни, завезут 79 тонн осветительного керосина.

По словам замглавы района Сергея Шаронова, в этом году был сокращен объем поставок дизельного топлива. Это стало возможным благодаря модернизации электростанции в селе Хатанга, которую перевели на более дешевый вид топлива - сырую нефть. Для ее нужд будет завезено 2,7 тыс. тонн сырой нефти.

Завоз топлива на Таймыр начинается в середине июня, и завершается в октябре. В 2016 году на Таймыр в рамках северного завоза было доставлено 55,1 тыс. тонн топлива.

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