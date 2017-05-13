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СК начал проверку по факту смерти воспитанника детского дома в Иркутске

Сибирь
13 мая, 13:21 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 13, мая. /ТАСС

По предварительной версии, подросток скончался от сердечной недостаточности

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ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) проводит проверку после смерти 16-летнего воспитанника детского дома №1 города Иркутска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК.

"По предварительной версии, мальчик скончался от сердечной недостаточности. Сейчас идет доследственная проверка по факту его смерти", - рассказали в ведомстве. По словам представителя СК, итоги проверки станут известны в начале следующей недели.

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