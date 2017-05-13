СК начал проверку по факту смерти воспитанника детского дома в Иркутске

ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) проводит проверку после смерти 16-летнего воспитанника детского дома №1 города Иркутска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК.

"По предварительной версии, мальчик скончался от сердечной недостаточности. Сейчас идет доследственная проверка по факту его смерти", - рассказали в ведомстве. По словам представителя СК, итоги проверки станут известны в начале следующей недели.