СК начал проверку по факту смерти воспитанника детского дома в Иркутске

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ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) проводит проверку после смерти 16-летнего воспитанника детского дома №1 города Иркутска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК.
"По предварительной версии, мальчик скончался от сердечной недостаточности. Сейчас идет доследственная проверка по факту его смерти", - рассказали в ведомстве. По словам представителя СК, итоги проверки станут известны в начале следующей недели.