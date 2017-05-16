ЕГЭ в Новосибирской области будут сдавать более 14 тыс. выпускников

НОВОСИБИРСК, 16 мая. /Корр. ТАСС Татьянам Карманова/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Новосибирской области в текущем году будут сдавать более 14 тыс. выпускников в 107 специально оборудованных пунктах. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр образования, инновационной политики и науки региона Сергей Нелюбов.

"В основном периоде ЕГЭ ожидается участие 14 тыс. 133 человек, из них более 13 тыс. 182 - выпускники текущего года - немногим больше, чем в прошлом году. В Новосибирской области для проведения ЕГЭ будут функционировать 107 пунктов проведения ЕГЭ", - сказал он, добавив, что основных пунктов проведения всего 84, остальные оборудованы в ГУФСИН, лечебных учреждениях и на дому.

Всего ЕГЭ в Новосибирской области будет проходить по 14 общеобразовательным предметам, два из них - математика и русский язык - обязательны к сдаче, а из тех, которые выпускники могут выбрать самостоятельно, традиционно лидируют обществознание - 8,7 тыс. человек, история - 3,5 тыс. "Радует, что с каждым годом наблюдается динамика увеличение количества выпускников, которые сдают математику повышенного уровня сложности, в этом году таких ребят более 9,2 тыс. - это подчеркивает мотивацию выпускников на высшую школу", - отметил Нелюбов.

По словам министра, во всех основных 84 пунктах проведения ЕГЭ экзаменационные работы участников будут сканироваться сразу после окончания экзамена и по защищенным каналам связи передаваться в Региональный центр обработки информации. Все 84 пункта проведения ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения и металлоискателями. На работы по проведению ЕГЭ из областного бюджета направлен 131 млн рублей - чуть больше, чем в прошлом году, еще 105 млн выделено на компенсацию педагогическим работникам, выполняющих государственные обязанности в рамках ЕГЭ.

В период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), с 25 мая по 30 июня, в области будет работать ситуационно-информационный центр по вопросам проведения ГИА. В центре собирается вся информация о ходе проведения аттестации. Центр открыт для представителей СМИ. Это позволит повысить уровень информированности населения о ходе ЕГЭ, сделать его процедуру более открытой и прозрачной.