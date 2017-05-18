Новосибирские ученые создали технологию синтеза нанопорошка для сверхпрочных композитов

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ТОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Новосибирский проект по синтезу нанопорошка, который не расширяется, а сжимается при нагревании, победил во всероссийском конкурсе разработок молодых ученых на форуме U-NOVUS в Томске. Как сообщила ТАСС автор проекта Мария Петрушина, ученым из Института неорганической химии Сибирского отделения РАН удалось создать технологию недорогого производства порошка, который планируется внедрять в производство сверхпрочных композитов для трубопроводной арматуры, микроэлектроники и зубных имплантов.
"Свойство порошка сжиматься или не изменяться при нагревании достигается благодаря его структуре, он устойчив в широком диапазоне температур. Этот материал известен, но мы разработали дешевую технологию производства, подана заявка на патент. Благодаря этому порошок будет дешевле аналогов, а также чистым - его можно применять в биомедицине. Сейчас мы оформляем документы резидента новосибирского Технопарка - есть инвесторы, которые заинтересованы не только в финансировании проекта, но и в поиске рынков сбыта", - рассказала Петрушина.
Петрушина подчеркнула, что первым делом планируется выходить на активно развивающийся рынок керамики для создания композитов. "Этот порошок востребован в элементах микроэлектроники, стоматологии, производстве арматуры для трубопроводов. Есть проблема теплового расширения, когда детали изнашиваются из-за перепадов температур, порошок решает ее", - отметила она.
Проект победил в направлении конкурса разработок молодых ученых "Индустрии нанотехнологий". Победители получили по 150 тыс. рублей.
Форум U-NOVUS-2017 проходит в Томске 17-19 мая, его тема - "Таланты и перспективные технологии". Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.