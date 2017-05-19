Производство топливных систем для ЕВРО-4 и ЕВРО-5 планируют начать на Алтае к 2018 г.

БАРНАУЛ, 19 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Производство инновационных топливных систем для двигателей, которые обеспечат соблюдение экологических параметров ЕВРО-4 и ЕВРО-5, намерен начать Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) в конце 2017 - начале 2018 года. Об этом сообщили в администрации региона по итогам встречи главы Алтайского края Александра Карлина с председателем правления завода Виктором Германом.

"Предприятие реализует инвестиционный проект по разработке инновационной системы топливоподачи для двигателей - Altay Common Rail System (ACRS), обеспечивающей получение экологических параметров ЕВРО-4 и ЕВРО-5. Среди потенциальных потребителей топливных систем - техника, выпускаемая на заводах Челябинска, Кургана, Санкт- Петербурга и Минска. Изделие также пригодно для авиационных двигателей", - сказали в ведомстве.

По словам руководителя предприятия Виктора Германа, изделие будет принципиально новым. Пробная партия - 50 топливных систем, они будут изготовлены для двигателей "КамАЗов" уже в июне этого года. В случае, если начало будет успешным, еще 100 комплектов изготовят в третьем квартале текущего года.

"Мы эту систему разработали и закончили испытания в 2009 году, все это время мы не могли найти ресурсы, чтобы реализовать проект. Сейчас... мы можем начать серийное производство. В декабре 2016 года Фонд развития промышленности (ФРП) РФ одобрил выдачу АЗПИ льготного госкредита - 300 млн рублей", - сказал руководитель предприятия.

По его словам, в ФРП также сказали, что "мы можем привлечь дополнительно еще 500 млн - в течение шести месяцев они могут начать рассматривать второй транш, но к этим деньгам мы должны привлечь еще столько же своих".

По данным администрации региона, ранее Минпромторг РФ выделял АЗПИ субсидию на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по изготовлению форсунок и топливной аппаратуры - 90 млн руб. На региональном уровне предприятие поддержали льготным лизингом на покупку необходимого оборудования, общая сумма господдержки уже превысила 230 млн рублей.

Производство

АЗПИ - единственное предприятие в Восточной и Западной Сибири, выпускающее форсунки и распылители, проивзодится около 200 модификаций этих изделий, применяемых практически на всех отечественных и зарубежных дизельных двигателях. В 2015 году АЗПИ получил сертификат соответствия международному автомобильному стандарту и, тем самым, возможность поставлять в Германию топливоподающие системы высокого давления. Первая партия малогабаритных распылителей была направлена в 2011 году. В числе деловых партнеров завода - известные германские предприятия, в том числе Siemens, Carl Zeiss, Bosch.