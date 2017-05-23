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Музей сибирской народной иконы конца XIX - начала XX века откроют в Новосибирской области

Сибирь
23 мая, 16:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, мая. /ТАСС

В районном поселке Сузун в этом году под музей выделено здание бывшей церковно-приходской школы Колывано-Воскресенского завода

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© ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Музей сибирской народной иконы конца XIX - начала XX века откроется в поселке Сузун Новосибирской области до декабря 2017 года. Уникальная коллекция неканонических изображений святых будет выставлена в здании бывшей церковно-приходской школы Колывано-Воскресенского завода, которая сама является историческим памятником, сообщил журналистам директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов.

"В районном поселке Сузун в этом году нам выделено здание бывшей церковно-приходской школы Колывано-Воскресенского завода. Это памятник конца XIX - начала XX века, деревянное здание. Оно передано нам в довольно жалком состоянии, мы его будем приводить в порядок и, я надеюсь, что к концу этого года, мы в этом здании откроем музей сибирской иконы", - сказал он.

Как ранее сообщалось, сотрудники Новосибирского краеведческого музея примерно за четыре года собрали по городам Сибири (Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Омск, Красноярск и другие) несколько сотен народных икон конца XIX - начала XX века, написанных мастерами-самоучками. Появление многих из них связано с массовым переселением в Сибирь в начале XX века. Люди везли с собой народные традиции из разных уголков страны, поэтому и техника икон отличается: некоторые из них украшены "цветочками", другие отличает низкая линия горизонта и серо- зелено-голубой фон. Интересны корьевые украинские иконы, которые писали на снятых с дерева верхних годовых кольцах, что придало им выгнутую форму.

В коллекции есть много написанных под заказ "домашних" икон, на которых святые собраны в необычных сочетаниях, например, по именам членов семьи заказчика. Есть и уникальные сюжеты - Христофор Псеглавец, изображенный с собачьей головой, что считается большой редкостью для канонической православной традиции.

В настоящее время небольшая часть коллекции выставлена в конторе и в доме управляющего медеплавильного завода в Сузуне (Новосибирская область) - одном из музейных объектов другого крупного проекта Новосибирского краеведческого музея "Сузун. Монетный двор". Большой музей сибирской народной иконы Шаповалов рассчитывает открыть по соседству.

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