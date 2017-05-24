Полиция перекрыла дорогу под Лесосибирском, которому грозит пожар

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КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Полиция перекрыла трассу Красноярск - Енисейск недалеко от Лесосибирска, возле которого горит лесополоса, в город направлен сводный отряд полиции для охраны порядка и помощи в борьбе с огнем. Об этом ТАСС сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко.
"Объявлен план "Тайфун", из Красноярска в Лесосибирск направлен сводный отряд из ста сотрудников полиции для охраны правопорядка и помощи спасателям. Наиболее сложная обстановка складывается в микрорайоне Абалаковский перевал в Лесосибирске, где ветер несет пал травы в сторону складских помещений. В связи с возгоранием лесополосы полицейскими перекрыт участок трассы Красноярск - Енисейск с 178-го по 180-й километр", - сказал Юрченко.
Полицейские принимают меры по регулированию дорожного движения с целью недопущения аварийных ситуаций.
Сотрудники полиции обходят дома жилого сектора, предупреждают местных жителей об опасности. Ранее сообщалось о пожаре в лесосибирском поселке Стрелка.
Как сообщается на сайте Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС, в среду на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей прогнозируется усиление ветра до 22-27 метров в секунду.