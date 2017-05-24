В двух городах Красноярского края пожары охватили 35 домов и строений

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Группировка по тушению пожаров в двух городах Красноярского края, где огнем охвачены 35 домов и строений, увеличивается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

"Более 100 человек и 58 единиц техники уже задействованы на ликвидации крупных пожаров в городах Канске и Лесосибирске Красноярского края. Из ближайших районов к местам пожаров продолжают прибывать дополнительные силы и техника, в том числе тяжелые коммунальные машины и автомобили, приспособленная для пожаротушения. Работают два пожарных поезда", - сказал собеседник агентства.

В Канске загорелись девять домов и 14 строений различного значения. "На одной из улиц, где произошло загорание девяти домов, распространение огня удалось остановить, пожарные ведут проливку территории для полной ликвидации. На другой улице горят еще 14 строений различного назначения. Порывы ветра осложняют работу пожарных подразделений", - сообщили в СРЦ МЧС.

Не менее сложная обстановка складывается на севере региона в Лесосибирске. "Согласно оперативной информации, огнем охвачены порядка 10 строений в жилом секторе и два сложных пожара произошли на предприятиях деревообработки", - сказал собеседник агентства. Прибытие дополнительных противопожарных подразделений возможно только через паромную переправу. "Все усилия сосредоточены на защите ближайшего жилья, люди покинули опасную зону, информации о пострадавших не поступало", - уточнил представитель регионального центра.

Пока сильный ветер не позволяет задействовать авиацию. "При малейшем улучшении погодных условий к ликвидации пожаров будут привлечены три вертолета Ми-8 МЧС России. В готовности находится и самолет-амфибия Бе-200", - сообщили в Сибирском центре МЧС.

В настоящее время устанавливаются причины пожаров. В жилом секторе они произошли, по предварительным данным, от сжигания мусора и травы на подворьях. "После полной ликвидации пожаров причины и виновные будут установлены специалистами пожарного надзора и следственных органов", - сказал собеседник агентства. В Красноярском крае действует особый противопожарный режим, который предусматривает полный запрет на использование открытого огня.