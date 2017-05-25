Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава алтайского Бийска ушел с поста из-за отсутствия допуска к секретным документам

Сибирь
25 мая, 11:54 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина

Николай Нонко был назначен главой наукограда в сентябре 2011 года и проработал в этом статусе шесть лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 25 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Депутаты городской думы города Бийска Алтайского края приняли в четверг отставку главы города Николая Нонко, написавшего заявление об уходе по собственному желанию, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе администрации наукограда.

"Большинством голосов сегодня отставка Николая Нонко была принята досрочно. Официальная причина, по которой он написал заявление об уходе, - изменение процедуры допуска к секретным документам. Определенные структуры проводят проверку, есть третья группа допуска, глав городов с параметрами Бийска переводят во вторую, проверку он не прошел...", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, исполнять обязанности главы города временно будет его первый заместитель Сергей Крыжановский.

Нонко окончил Алтайский техуниверситет по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство", получил второе высшее образование по специальности "Финансы и кредит". В 2004-2011 годах работал в компании "Алтайвитамины" в должности заместителя гендиректора по производству, затем в должности директора по производству.

В марте 2011 года был назначен первым заместителем главы, а в сентябре 2011 года - главой наукограда Бийск и проработал в этом статусе 6 лет.

Наукоград на Алтае

Бийск - наукоград с населением более 200 тысяч человек, второй по величине город региона. Статус наукограда с января 2017 года продлен городу еще на 15 лет, до 2032 года. В городе активно развивается промышленность и наука - действуют биофармацевтический и полимерно-композитный кластеры Алтайского края.

В рамках сохранения статуса наукограда в городе утверждена стратегия социально-экономического развития на 2017-2030 годы, связанная со стратегией развития юго- восточной зоны региона и стратегией развития самого региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Тихоокеанский флот России
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Таиланде на пляжах острова Пхукет вновь появились ядовитые физалии
2
В Минеральных Водах эвакуируют население из-за подъема уровня воды
3
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
4
ОПЕК обсудит в ноябре дальнейшее продление сокращения добычи нефти
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
7
Концепция индивидуального пенсионного капитала внесена в правительство
Темы дня
Загрузка...
Реклама