Глава алтайского Бийска ушел с поста из-за отсутствия допуска к секретным документам

БАРНАУЛ, 25 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Депутаты городской думы города Бийска Алтайского края приняли в четверг отставку главы города Николая Нонко, написавшего заявление об уходе по собственному желанию, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе администрации наукограда.

"Большинством голосов сегодня отставка Николая Нонко была принята досрочно. Официальная причина, по которой он написал заявление об уходе, - изменение процедуры допуска к секретным документам. Определенные структуры проводят проверку, есть третья группа допуска, глав городов с параметрами Бийска переводят во вторую, проверку он не прошел...", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, исполнять обязанности главы города временно будет его первый заместитель Сергей Крыжановский.

Нонко окончил Алтайский техуниверситет по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство", получил второе высшее образование по специальности "Финансы и кредит". В 2004-2011 годах работал в компании "Алтайвитамины" в должности заместителя гендиректора по производству, затем в должности директора по производству.

В марте 2011 года был назначен первым заместителем главы, а в сентябре 2011 года - главой наукограда Бийск и проработал в этом статусе 6 лет.

Наукоград на Алтае

Бийск - наукоград с населением более 200 тысяч человек, второй по величине город региона. Статус наукограда с января 2017 года продлен городу еще на 15 лет, до 2032 года. В городе активно развивается промышленность и наука - действуют биофармацевтический и полимерно-композитный кластеры Алтайского края.

В рамках сохранения статуса наукограда в городе утверждена стратегия социально-экономического развития на 2017-2030 годы, связанная со стратегией развития юго- восточной зоны региона и стратегией развития самого региона.