Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Производство сердечных имплантов стоимостью около 500 млн руб. построят под Новосибирском

Сибирь
25 мая, 14:01 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 25, мая. /ТАСС

Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в 2020 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Новосибирская компания по производству медицинских изделий "Ангиолайн" планирует вложить около 500 млн рублей в создание на территории региона производства сердечных имплантов. Ввод нового предприятия в эксплуатацию планируется в 2020 году. Об этом сообщил в ходе заседания Инвестиционного совета Новосибирской области директор компании Андрей Кудряшов.

"Около 250 млн рублей будет вложено в строительство здания... Еще 250 млн рублей - производственные линии", - сказал Кудряшов. Он отметил, что строительство планируется осуществлять в 2017 - 2019 годах, ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. Разместится производство на площадке биотехнопарка наукограда Кольцово под Новосибирском.

Реализовать проект "Ангиолайн" намеревается целиком за счет собственных средств. Срок окупаемости составит пять лет. Проект позволит компании существенно расширить производственные мощности и усилить свои позиции на рынке медицинских изделий.

Компания "Ангиолайн", производственные мощности которой находятся в технопарке новосибирского Академгородка, является одним из ведущих российских разработчиков и производителей медицинских изделий - коронарных стентов и катетеров для оказания медицинской помощи больным с ишемической болезнью сердца. Продуктовый ряд содержит более 15 наименований медицинских изделий, которые применяются более чем в 126 лечебно-профилактических учреждениях в 65 регионах РФ. С использованием продукции "Ангиолайн" в период 2010-2016 гг. осуществлено более 100 тыс. операций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Тихоокеанский флот России
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте
2
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
3
Путин посетит московский Сретенский монастырь
4
Росгвардия заинтересовалась разработками техники для защиты Керченского моста в Крыму
5
Путин призвал помнить уроки истории и не допускать новых расколов в обществе
6
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
7
ОПЕК обсудит в ноябре дальнейшее продление сокращения добычи нефти
Темы дня
Загрузка...
Реклама