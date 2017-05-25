Производство сердечных имплантов стоимостью около 500 млн руб. построят под Новосибирском

Тренер: легкоатлет Шубенков получил американскую визу, но на турнир в Юджин не успеетСпорт 25 мая, 14:13
Совет директоров ФК "Локомотив" подведет спортивные итоги сезона-2016/17 в начале июняСпорт 25 мая, 14:11
Саммит мировых информагентств пройдет на ПМЭФ под эгидой ТАССНовости агентства 25 мая, 14:10
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базыСпорт 25 мая, 14:06
В России отзывают более 42 тыс. Nissan AlmeraЭкономика и бизнес 25 мая, 14:05
Источник: Трамп и Туск решили создать рабочую группу по вопросам глобальной торговлиЭкономика и бизнес 25 мая, 14:04
Экс-глава Роснано не стал обжаловать решение о его домашнем арестеПроисшествия 25 мая, 14:02
Что делать, если пропал человекОбщество 25 мая, 14:00
Суд отказал в иске бывшей супруги Потанина о взыскании с него 215 млрд рублейЭкономика и бизнес 25 мая, 13:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Новосибирская компания по производству медицинских изделий "Ангиолайн" планирует вложить около 500 млн рублей в создание на территории региона производства сердечных имплантов. Ввод нового предприятия в эксплуатацию планируется в 2020 году. Об этом сообщил в ходе заседания Инвестиционного совета Новосибирской области директор компании Андрей Кудряшов.
"Около 250 млн рублей будет вложено в строительство здания... Еще 250 млн рублей - производственные линии", - сказал Кудряшов. Он отметил, что строительство планируется осуществлять в 2017 - 2019 годах, ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. Разместится производство на площадке биотехнопарка наукограда Кольцово под Новосибирском.
Реализовать проект "Ангиолайн" намеревается целиком за счет собственных средств. Срок окупаемости составит пять лет. Проект позволит компании существенно расширить производственные мощности и усилить свои позиции на рынке медицинских изделий.
Компания "Ангиолайн", производственные мощности которой находятся в технопарке новосибирского Академгородка, является одним из ведущих российских разработчиков и производителей медицинских изделий - коронарных стентов и катетеров для оказания медицинской помощи больным с ишемической болезнью сердца. Продуктовый ряд содержит более 15 наименований медицинских изделий, которые применяются более чем в 126 лечебно-профилактических учреждениях в 65 регионах РФ. С использованием продукции "Ангиолайн" в период 2010-2016 гг. осуществлено более 100 тыс. операций.