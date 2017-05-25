Производство сердечных имплантов стоимостью около 500 млн руб. построят под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Новосибирская компания по производству медицинских изделий "Ангиолайн" планирует вложить около 500 млн рублей в создание на территории региона производства сердечных имплантов. Ввод нового предприятия в эксплуатацию планируется в 2020 году. Об этом сообщил в ходе заседания Инвестиционного совета Новосибирской области директор компании Андрей Кудряшов.

"Около 250 млн рублей будет вложено в строительство здания... Еще 250 млн рублей - производственные линии", - сказал Кудряшов. Он отметил, что строительство планируется осуществлять в 2017 - 2019 годах, ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. Разместится производство на площадке биотехнопарка наукограда Кольцово под Новосибирском.

Реализовать проект "Ангиолайн" намеревается целиком за счет собственных средств. Срок окупаемости составит пять лет. Проект позволит компании существенно расширить производственные мощности и усилить свои позиции на рынке медицинских изделий.

Компания "Ангиолайн", производственные мощности которой находятся в технопарке новосибирского Академгородка, является одним из ведущих российских разработчиков и производителей медицинских изделий - коронарных стентов и катетеров для оказания медицинской помощи больным с ишемической болезнью сердца. Продуктовый ряд содержит более 15 наименований медицинских изделий, которые применяются более чем в 126 лечебно-профилактических учреждениях в 65 регионах РФ. С использованием продукции "Ангиолайн" в период 2010-2016 гг. осуществлено более 100 тыс. операций.