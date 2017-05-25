СК проверит сообщение о невыплате зарплат работникам предприятия по уборке улиц в Кемерове

КЕМЕРОВО, 25 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/.Следственный комитет (СК) проверит информацию о невыплате зарплат работникам предприятия по уборке улиц в одном из районов Кемерова на протяжении четырех месяцев, сообщает пресс-служба управления СК по Кемеровской области.

По информации местных СМИ, из-за многомесячной задержки зарплаты работники ООО "Рудничное" с 22 мая не выходят на уборку улиц Рудничного района.

"В рамках проверки будет установлен период, на протяжении которого рабочие не получали заработную плату, изучена финансовая документация. Будет установлено, имелись ли на счетах организации денежные средства, и на какие цели они расходовались. Также будут опрошены работники и руководители предприятия", - говорится в сообщении пресс- службы СК.

В ООО "Рудничное" ТАСС сообщили, что "сегодня после обеда работники вышли на уборку", от дальнейших комментариев представители предприятия отказались.

К компании есть претензии

В свою очередь, в администрации Кемерово ТАСС рассказали, что к качеству работы компании неоднократно предъявлялись претензии, в том числе по уборке снега зимой, тогда же дополнительно привлекали помощь от других организаций. "Вопросов накопилось много, в адрес компании направлялись претензии. В настоящее время мы прорабатываем вопрос о расторжении контракта с "Рудничным", - добавил собеседник агентства.

По данным сайта госзакупок, с данной организацией город заключал контракты на 2016 и на 2017 годы. При этом в аукционной документации отмечается, что "оплата по контракту производится только за фактически выполненные работы при условии отсутствия претензий к качеству выполненных работ" после подписанных актов приемки работ. "На основании счета и/или счета-фактуры, выставленных подрядчиком после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, заказчик в течение 360 рабочих дней (в документации по 2016 году - банковских, прим. ТАСС) оплачивает выполненные работы", - говорится в документах.

Рудничный район города Кемерово располагается на правом берегу реки Томи и считается районом перспективной жилищной застройки. По данным городской администрации, в 2015 году там проживали более 68 тыс. человек (всего в Кемерово - более 551 тыс. горожан), из них более 44 тыс. - в коммунальном секторе, остальные - в частном.