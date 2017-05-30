Суд смягчил приговор бывшему заммэра Читы, осужденному за махинации с жильем детей-сирот

ЧИТА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Забайкальский краевой суд смягчил приговор бывшему заместителю мэра Читы Вячеславу Шуляковскому, осужденному ранее за махинации с приобретением квартир для детей-сирот, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

"Шуляковский обвинялся по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и по совокупности преступлений был приговорен судом первой инстанции к 12 годам колонии строгого режима. Суд переквалифицировал действия Шуляковского по первой статье, оставив обвинение по второй. В связи с этим общее наказание Шуляковскому снизилось на один год и составило 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 5,55 млн рублей", - сказала Михайлюк.

Кроме того, суд переквалифицировал действия экс-начальника финансово-экономического отдела комитета по развитию инфраструктуры мэрии Татьяны Охрименко, проходившей по делу вместе с Шуляковским, назначил ей условное наказание и по амнистии освободил из-под стражи. Судимость с нее снята.

Действия риелторов Ивана Мальцева и Александра Крутикова, которые продавали мэрии квартиры, суд апелляционной инстанции также переквалифицировал на менее тяжкие статьи. Ранее они были приговорены к условным срокам, а после апелляции их освободили от наказания из-за акта об амнисти.

"Приговор суда первой инстанции в части удовлетворения исковых требований прокурора края в размере 15,2 млн рублей в интересах муниципалитета отменен, иск направлен на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства в тот же суд в ином составе", - добавила Михайлюк.

Махинации с квартирами

Шуляковского задержали в феврале 2014 года. По мнению следствия, в 2010-2012 годах, занимая должность заместителя председателя комитета по развитию инфраструктуры администрации Читы, он получал от руководителей компаний "Домакс" и "Кредитлайн" взятки за обеспечение победы этих фирм в аукционах по покупке городской администрацией квартир для детей-сирот.

Для ограничения доступа к аукционам других участников Шуляковский, по данным следователей, привлек Охрименко. Размещая в Интернете извещения о проведении аукционов, чиновники заменяли некоторые буквы в словах на латинские, что не позволяло находить аукционы с помощью электронных поисковых систем. Аукционы выигрывали "Домакс" и "Кредитлайн", которые продавали квартиры по завышенным ценам.

По данным уголовного дела, таким способом мэрия приобрела около 60 квартир на общую сумму более 75 млн рублей при фактической стоимости квартир не более 60 млн рублей, ущерб бюджету превысил 15 млн рублей. За каждую приобретенную квартиру риелторы давали Шуляковскому взятки на сумму от 25 до 50 тысяч рублей, общая сумма взяток составила 2,8 млн рублей, выяснило следствие.

Вячеслав Шуляковский работал в администрации Читы с 2003 года. В октябре 2013 года он возглавил комитет по развитию инфраструктуры города.