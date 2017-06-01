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В Забайкалье обвиняемый в убийствах главарь ОПГ приговорен к 22 годам колонии

Сибирь
1 июня, 9:21 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Осужденный возглавлял банду "Меценатовские", которая входила в более крупную группировку - "Осиновские" Игоря Осинцева

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ЧИТА, 1 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Суд в Забайкалье в четверг приговорил к 22 годам колонии строгого режима главаря преступной группировки "Меценатовские", обвиняемого в убийствах, покушениях на убийства, грабежах и других преступлениях, совершенных в составе ОПГ. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь краевого суда Виктория Михайлюк.

"Ведерников признал свою вину и по собственной инициативе сотрудничал со следствием. С учетом всех смягчающих обстоятельств суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима и 725 тыс. рублей штрафа. Кроме того, он должен будет выплатить 6,7 млн рублей компенсации морального вреда пострадавшим и их родным, а также вместе с Игорем Осинцевым возместить 1,2 млн рублей материального ущерба", - сказала Михайлюк.

Суд также удовлетворил ходатайство одной из потерпевших об информировании ее о дальнейших передвижениях Ведерникова: его прибытии в колонию, освобождении.

Ведерников возглавлял банду "Меценатовские", которая входила в более крупную группировку - "Осиновские" Игоря Осинцева. По словам пресс-секретаря следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, он обвинялся в 11 убийствах, четырех покушениях на убийство, похищении человека, грабежах и разбое, совершенных в составе банды. Эти преступления он совершил с 2000 по 2009 годы.

В 2016 году Ведерников издал книгу воспоминаний "Зеркало".

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