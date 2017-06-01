В Забайкалье обвиняемый в убийствах главарь ОПГ приговорен к 22 годам колонии

Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложенияОбразовательные курсы 1 июня, 10:00
Россия и МВФ: от крупнейшего должника до влиятельного кредитораЭкономика и бизнес 1 июня, 10:00
Жуков: недопуск атлетов к соревнованиям может привести к расколу олимпийского движенияСпорт 1 июня, 9:59
СМИ: "Реал" хочет купить Азара у "Челси" за рекордные €115 млнСпорт 1 июня, 9:52
Участники международной конференции министров спорта смогут сдать нормативы ГТОСпорт 1 июня, 9:48
Ракета-носитель "Союз-5" будет запущена в 2022 годуКосмос 1 июня, 9:44
Колобков: Россия находит взаимопонимание с иностранными коллегами в антидопинговой сфереСпорт 1 июня, 9:40
Колобков: сильное и здоровое общество является главной целью российского спортаСпорт 1 июня, 9:39
В России отмечают Международный день защиты детейОбщество 1 июня, 9:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 1 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Суд в Забайкалье в четверг приговорил к 22 годам колонии строгого режима главаря преступной группировки "Меценатовские", обвиняемого в убийствах, покушениях на убийства, грабежах и других преступлениях, совершенных в составе ОПГ. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь краевого суда Виктория Михайлюк.
"Ведерников признал свою вину и по собственной инициативе сотрудничал со следствием. С учетом всех смягчающих обстоятельств суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима и 725 тыс. рублей штрафа. Кроме того, он должен будет выплатить 6,7 млн рублей компенсации морального вреда пострадавшим и их родным, а также вместе с Игорем Осинцевым возместить 1,2 млн рублей материального ущерба", - сказала Михайлюк.
Суд также удовлетворил ходатайство одной из потерпевших об информировании ее о дальнейших передвижениях Ведерникова: его прибытии в колонию, освобождении.
Ведерников возглавлял банду "Меценатовские", которая входила в более крупную группировку - "Осиновские" Игоря Осинцева. По словам пресс-секретаря следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, он обвинялся в 11 убийствах, четырех покушениях на убийство, похищении человека, грабежах и разбое, совершенных в составе банды. Эти преступления он совершил с 2000 по 2009 годы.
В 2016 году Ведерников издал книгу воспоминаний "Зеркало".