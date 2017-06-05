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Суд рассмотрит дело бывшего замминистра Красноярского края, обвиняемого во взятке

Сибирь
5 июня, 16:27 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 5, июня. /ТАСС

По версии следствия, Надежда Маршалкина получила два автомобиля стоимостью около 4,7 млн рублей и в виде перечисления на счет 14 млн рублей

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КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Следствие завершило расследование дела в отношении бывшей замглавы Минэкономразвития Красноярского края Надежды Маршалкиной, обвиняемой в получении крупной взятки. Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по региону, теперь дело будет рассматривать суд.

"Бывший заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежда Маршалкина предстанет перед судом. Завершено расследование уголовного дела", - сообщили в ведомстве.

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Маршалкину обвиняют в двух преступлениях по получению взятки в особо крупном размере, двух преступлениях по фальсификации решения общего собрания акционеров, а также двух преступлениях по статье УК РФ "Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг".

Ранее сообщалось, что в ноябре 2015 года Маршалкина была уволена с должности и арестована. По данным следствия, будучи в 2013 году директором Дирекции по комплексному развитию Нижнего Приангарья (организация, подведомственная Минэкономразвития Красноярского края), она получила от директора одной из фирм крупную взятку за заключение госконтрактов между дирекцией и юридическим лицом. Общая сумма взяток должна была составить около 72 млн рублей, но в связи с возникшим конфликтом с руководителем коммерческой организации Маршалкина получила только часть от общей суммы взяток - в виде двух автомобилей стоимостью около 4,7 млн рублей и в виде перечисления на счет 14 млн рублей, сообщает следствие.

Кроме того, в отношении Маршалкиной были возбуждены уголовные дела по факту фальсификации документов одного из ООО, благодаря чему из общества был исключен ее участник, который, как полагает следствие, ранее давал ей взятку. Все дела в отношении бывшей чиновницы объединены в одно производство.

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