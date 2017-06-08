Правительство Омской области выделит деньги на ремонт дома, в котором рухнула стена

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ОМСК, 8 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Губернатор Омской области Виктор Назаров распорядился выделить из регионального резервного фонда средства на ремонт разрушенных конструкций дома в Омске, в котором 11 мая рухнула часть стены, сообщили в четверг ТАСС в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса.
"Необходимая сумма для ремонта... здания будет выделена из областного резервного фонда по распоряжению губернатора... Это позволит начать работы в кратчайшие сроки. Городские власти должны до 20 июня представить смету для определения объема финансирования и на период восстановительных работ обеспечить владельцев квартир временным жильем", - сообщили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что на время ремонта будут расселены все жители пятиэтажки, на сегодняшний день временное жилье предоставлено жильцам квартир, в которых существует угроза дальнейшего обрушения кирпичной кладки.
Собеседник агентства отметил, что капитальный ремонт кровли будет проведен за счет средств регионального фонда капремонта. Крышу должны были отремонтировать еще в 2016 году, однако подрядчик так и не был найден. Согласно нормативным документам, в аварийных ситуациях ремонт дома может осуществляться в первоочередном порядке, поэтому работы выполнит региональный оператор капремонта.
Обрушение части кирпичной стены площадью около 4 кв. метров под крышей пятиэтажного многоквартирного дома произошло вечером 11 мая. В результате инцидента никто не пострадал. Областная прокуратура проводит проверку соблюдения жилищного законодательства и прав жителей на безопасные условия проживания. С момента постройки дома в 1970-е годы его капитальный ремонт не проводился.