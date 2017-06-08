Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство Омской области выделит деньги на ремонт дома, в котором рухнула стена

Сибирь
8 июня, 11:44 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

На время ремонта будут расселены все жители пятиэтажки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 8 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Губернатор Омской области Виктор Назаров распорядился выделить из регионального резервного фонда средства на ремонт разрушенных конструкций дома в Омске, в котором 11 мая рухнула часть стены, сообщили в четверг ТАСС в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса.

"Необходимая сумма для ремонта... здания будет выделена из областного резервного фонда по распоряжению губернатора... Это позволит начать работы в кратчайшие сроки. Городские власти должны до 20 июня представить смету для определения объема финансирования и на период восстановительных работ обеспечить владельцев квартир временным жильем", - сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что на время ремонта будут расселены все жители пятиэтажки, на сегодняшний день временное жилье предоставлено жильцам квартир, в которых существует угроза дальнейшего обрушения кирпичной кладки.

Собеседник агентства отметил, что капитальный ремонт кровли будет проведен за счет средств регионального фонда капремонта. Крышу должны были отремонтировать еще в 2016 году, однако подрядчик так и не был найден. Согласно нормативным документам, в аварийных ситуациях ремонт дома может осуществляться в первоочередном порядке, поэтому работы выполнит региональный оператор капремонта.

Обрушение части кирпичной стены площадью около 4 кв. метров под крышей пятиэтажного многоквартирного дома произошло вечером 11 мая. В результате инцидента никто не пострадал. Областная прокуратура проводит проверку соблюдения жилищного законодательства и прав жителей на безопасные условия проживания. С момента постройки дома в 1970-е годы его капитальный ремонт не проводился.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в Киеве не считает терактом взрыв на своей территории
2
Источник: полиция пришла с обыском в офис организации "Русь сидящая"
3
Захарова предложила американской журналистке посетить Алеппо
4
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
5
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
6
Рада проголосовала за приоритетность вступления Украины в НАТО
7
Тимошенко отвергла обвинения в госизмене и пригрозила Порошенко ответными мерами
Темы дня
Загрузка...
Реклама