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Рейс "Уральских авиалиний" Омск - Москва задержан из-за неисправности лайнера

Сибирь
9 июня, 7:30 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Вылет планируется не раньше 16 часов местного времени

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ОМСК, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Вылет самолета "Уральских авиалиний" из Омска в Москву задерживается на полдня из-за течи в гидросистеме лайнера, сообщила ТАСС представитель омского аэропорта Галина Гавриш.

"Рейс задержан по технической причине - течь гидросистемы, сейчас неисправность устраняется. Иногородние пассажиры размещены в гостинице, местные разъехались по домам. Вылет будет не раньше 16 часов местного времени (13:00 мск)", - уточнила Гавриш.

В справочной аэропорта ТАСС сообщили, что вылет рейса намечен на 18:00 (15:00 мск).

По расписанию самолет должен был покинуть Омск в 06:30 по местному времени (03:30 мск).

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