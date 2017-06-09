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Арестовано имущество фигуранта дела об обрушении подъезда дома в Междуреченске

Сибирь
9 июня, 15:08 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

Кроме того, предъявлено окончательное обвинением четверым фигурантам уголовного дела

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КЕМЕРОВО, 9 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следствие в Кемеровской области предъявило окончательное обвинением четверым фигурантам уголовного дела об обрушении подъезда в жилом доме в городе Междуреченске 31 мая 2016 года, в результате которого два человека погибли и еще трое пострадали. Кроме того, арестовано имущество собственника нежилого помещения на первом этаже, где незаконно проводился ремонт, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

"Им предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении пресс-службы. Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.

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"В счет возмещения ущерба наложен арест на банковские счета и коммерческую недвижимость 57-летнего обвиняемого (собственника нежилого помещения, где проводился ремонт - прим. ТАСС) на сумму порядка 50 млн рублей", - добавили в пресс-службе. Сумма ущерба, причиненного владельцам квартир и нежилых помещений, составила около 85 млн рублей. По уголовному делу признаны потерпевшими 90 человек.

По версии следствия, собственник помещения на первом этаже, где располагалась торговая точка, заключил устный договор подряда с тремя неквалифицированными рабочими. Без какой-либо разрешительной документации они начали ремонт и частично демонтировали кирпичную кладку в несущей стене между окнами. Из-за этого произошло обрушение подъезда, с пятого по первый этаж. Владельцы торговой сети (в доме располагался магазин "Мария-Ра" - прим. ТАСС) признаны по делу потерпевшими.

Предварительное следствие окончено, все потерпевшие и трое обвиняемых ознакомились с материалами уголовного дела. "57-летний обвиняемый продолжает знакомиться с материалами дела ", - добавили в пресс-службе, уточнив, что затем дело будет направлено в суд. В областном управлении СК добавили, что "заключения экспертиз, показания потерпевших не повлияли на обвиняемых, они со следствием не сотрудничают, вину не признают".

О происшествии

Ранее сообщалось, что 31 мая 2016 года в Междуреченске обрушился один из подъездов 64-квартирного дома. Погибли два человека, трое получили травмы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, арестованы собственник помещения на первом этаже, которое сдавалось в аренду торговой сети, а также трое нанятых им работников. Их арест продлевался до ноября, после чего мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Аварийный дом снесли после того, как было принято решение о нецелесообразности его восстановления. На время решения жилищного вопроса с приобретением квартир семьям, у которых нет другого жилья, оплачивали съемные квартиры. Новое жилье приобреталось за счет бюджетных и внебюджетных источников.

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