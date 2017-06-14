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Синоптики предупредили жителей трех регионов Западной Сибири об аномальной жаре

Сибирь
14 июня, 13:08 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, июня. /ТАСС

В Новосибирской, Омской областях и Алтайском крае температура воздуха повысится до 35 градусов

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© Евгений Курсков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Аномальная жара до 35 градусов установится в ближайшие пять дней в Новосибирской, Омской областях и Алтайском крае. Синоптики и спасатели предупредили жителей регионов о высокой пожарной опасности и риске солнечных ударов.

"Синоптики на ближайшие пять суток дали температуру по Новосибирской области до 12-19 градусов ночью и до 27-34 градусов днем. На Алтае до 35 градусов. Мы видим, что процесс этот будет достаточно устойчивый, и дали предупреждение об аномально жаркой погоде по двум субъектам", - сообщил ТАСС пресс-секретарь Западно- Сибирского УГМС Ренад Ягудин.

Он добавил, что такая погода во второй декаде июня является аномалией для этих регионов, но не рекордной - были и более жаркие годы. В соседних Томской, Кемеровской областях и Республике Алтай, по словам синоптика, температура тоже повысится, но не до опасных пределов.

Как сообщили ТАСС в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15, 16 и 17 июня в Омской области также ожидается температура до плюс 35 градусов. Кроме того, в четверг (15 июня) днем ожидаются порывы ветра до 20 м/с, умеренный дождь, гроза, возможен град.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что при таких погодных условиях увеличивается риск возникновения природных пожаров, нарушений в работе систем электроснабжения, функционирования систем жизнеобеспечения, а также происшествий на водоемах. В связи с этим в районах области усиливаются меры пожарной безопасности: местные власти организуют дополнительное патрулирование населенных пунктов, расположенных вблизи и в лесных массивах. В готовность к реагированию на возможные ЧС приведены штатные и нештатные пожарные команды, включая добровольные пожарные формирования и патрульно-маневренные группы. За соблюдением требований безопасности на водных объектах строго следят инспекторы ГИМС.

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