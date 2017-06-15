Гражданин Украины получил 8,5 года колонии за попытку сбыть в Сибири почти 9 кг наркотиков

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НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Суды в Новосибирской области вынесли приговоры двум наркоторговцам - местному жителю Александру Мухамечину и гражданину Украины Андрею Юхимчуку. Они осуждены на 10 и 8,5 года колонии соответственно за попытку распространения в Сибири 8,7 кг синтетического наркотика, сообщила пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.
"Сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области пресечена деятельность участников межнациональной преступной группы, в состав которой входил гражданин Украины, причастной к организации поставок наркотических средств на территорию России. За покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере двум гражданам вынесены приговоры суда", - сообщает ФСБ.
В мае 2016 года Юхимчук и Мухамечин планировали распространить на территории Сибири особо крупную партию синтетических наркотиков. Оба были задержаны с поличным, у них изъято наркотическое средство Alpha-PVP (альфа- пирролидиновалерофенон) весом более 8,7 килограмма. Следственным отделом УФСБ в отношении Юхимчука и Мухамечина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере").