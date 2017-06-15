В Новосибирске планируют наладить серийный выпуск экзоскелетов для парализованных людей

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НОВОСИБИРСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Производство шагающего экзоскелета, предназначенного для реабилитации парализованных людей, планируется наладить в Новосибирске на базе Медицинского промышленного парка. Об этом сообщил журналистам директор НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаил Садовой.
"Этот вопрос о производстве сейчас обсуждается, у нас тесное сотрудничество с его разработчиком - компанией "Экзоатлет", а также с Медицинским промышленным парком. Здесь все сервисы для этого есть", - сказал он.
По его словам, в ближайшее время два таких скелета будут расположены на площадке Медпромпарка. "У нас в Новосибирске появится возможность поднимать пациентов лежачих, которые никогда в жизни не вставали, практически полностью парализованных", - подчеркнул Садовой. Он отметил, что НИИТО, Медпромпарк и компания "Экзоатлет" начали кампанию по активному продвижению этогопродукта на российский рынок.
"Сейчас он будет проходить клиническую апробацию - мы надеемся получить финансирование из Минздрава РФ, так как НИИТО входит в 46 российских институтов, которые имеют право проводить клинические апробации за счет федерального бюджета. Думаю, что в течение года выйдем на технологии уже в рамках госгарантий", - подчеркнул руководитель института.
После успешного прохождения клинических апробаций пациент сможет получать услугу по реабилитации бесплатно, за счет государственного бюджета.
Шагающий экзоскелет впервые был представлен на международном форуме технологического развития "Технопром-2016" в Новосибирске. Тогда специалисты отмечали, что в мире существует несколько доведенных до серийного производства конструкций, но в основном они предназначены для военных целей.
Конструкцию, представленную в Новосибирске, предлагается использовать для инвалидов. Уже прошла апробация в реабилитационном центре для использования их для инвалидов, прикованных к коляске: надевая экзоскелет, "больной им управляет, экзоскелет его поднимает, человек может двигаться".