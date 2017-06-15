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В Новосибирске планируют наладить серийный выпуск экзоскелетов для парализованных людей

Сибирь
15 июня, 11:10 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

Специалисты отмечают, что в мире существует несколько доведенных до серийного производства конструкций, но в основном они предназначены для военных целей

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НОВОСИБИРСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Производство шагающего экзоскелета, предназначенного для реабилитации парализованных людей, планируется наладить в Новосибирске на базе Медицинского промышленного парка. Об этом сообщил журналистам директор НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаил Садовой.

"Этот вопрос о производстве сейчас обсуждается, у нас тесное сотрудничество с его разработчиком - компанией "Экзоатлет", а также с Медицинским промышленным парком. Здесь все сервисы для этого есть", - сказал он.

3 ноября 2016 Наука

Представленный на Worldskills Hi-Tech экзоскелет "Ростеха" сможет разгоняться до 30 км/ч

По его словам, в ближайшее время два таких скелета будут расположены на площадке Медпромпарка. "У нас в Новосибирске появится возможность поднимать пациентов лежачих, которые никогда в жизни не вставали, практически полностью парализованных", - подчеркнул Садовой. Он отметил, что НИИТО, Медпромпарк и компания "Экзоатлет" начали кампанию по активному продвижению этогопродукта на российский рынок.

"Сейчас он будет проходить клиническую апробацию - мы надеемся получить финансирование из Минздрава РФ, так как НИИТО входит в 46 российских институтов, которые имеют право проводить клинические апробации за счет федерального бюджета. Думаю, что в течение года выйдем на технологии уже в рамках госгарантий", - подчеркнул руководитель института.

После успешного прохождения клинических апробаций пациент сможет получать услугу по реабилитации бесплатно, за счет государственного бюджета.

Шагающий экзоскелет

Шагающий экзоскелет впервые был представлен на международном форуме технологического развития "Технопром-2016" в Новосибирске. Тогда специалисты отмечали, что в мире существует несколько доведенных до серийного производства конструкций, но в основном они предназначены для военных целей.

Конструкцию, представленную в Новосибирске, предлагается использовать для инвалидов. Уже прошла апробация в реабилитационном центре для использования их для инвалидов, прикованных к коляске: надевая экзоскелет, "больной им управляет, экзоскелет его поднимает, человек может двигаться".

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