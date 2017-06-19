В Туве автомобиль упал с парома в Енисей

КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль при маневре упал с парома на переправе через Енисей в Туве, судьба водителя неизвестна. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"06:30 час (2:30 мск) водитель легковой автомашины в результате маневра на паромной переправе Кара-Хат пробил заграждение парома и съехал в реку Енисей. В результате автомобиль затонул, местонахождение водителя неизвестно", - уточнили в ведомстве.

Абаканская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.