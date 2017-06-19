Экс-глава управляющей компании в Красноярске обвиняется в неуплате 22 млн рублей налогов

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КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Бывшего директора красноярской управляющей компании (УК) "Деловой центр" обвиняют в уклонении от налогов на сумму 22 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Обвиняемый, фактически выполнявший обязанности директора ООО УК "Деловой центр", работавшей в сфере сдачи помещений в аренду, утратил в четвертом квартале 2011 года право на применение упрощенной системы налогообложения. С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, обязательных для уплаты при использовании общей системы налогообложения, он внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации за 2011, 2012 и 2013 гг. о размере полученного обществом дохода", - говорится в сообщении.
Имущество обвиняемого на сумму более 21 млн рублей арестовано. Расследование уголовного дела прекращено, материалы дела переданы в суд.