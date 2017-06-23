Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые России и Индии создают "экосистему" для утилизации отходов и получения энергии

Сибирь
23 июня, 11:30 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 23, июня. /ТАСС

Система будет состоять из различных микроорганизмов - бактерий, грибов, водорослей, в комплексе они будут глубоко перерабатывать разные виды отходов, в том числе нефть и целлюлозу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Ученые из Иркутского государственного университета (ИГУ) и Индийского института технологий в Гувахати приступили к разработке комплексной технологии утилизации отходов с одновременным получением электроэнергии и биотоплива, сообщил в пятницу ТАСС руководитель российской группы, профессор ИГУ Дэвард Стом.

"Коллектив российских и индийских ученых работает над созданием модельной экологической системы из разных микроорганизмов - бактерий, грибов, водорослей, которые в комплексе будут перерабатывать различные отходы. С помощью микробных топливных элементов будет получаться электроэнергия и биотопливо, а оставшаяся субстанция будет пригодна в качестве удобрений и сырья для пищевых добавок", - сказал Стом.

По его словам, использование микроорганизмов разных уровней сделает систему устойчивой и многофункциональной. "В комплексе микроорганизмы будут не конкурировать, а работать вместе и глубоко перерабатывать разные виды отходов, в том числе нефть и целлюлозу", - добавил Стом.

Российская сторона на первом этапе исследования займется подбором и изучением эффективных микроорганизмов- биодеструкторов, индийская - растительными организмами.

Проект поддержан Минобрнауки РФ в рамках направления "Проведение исследований по отобранным приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских организаций и университетов Индии". Объем финансирования составляет 15 млн рублей на три года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Корабли ВМФ РФ уничтожили склады с оружием ИГ в Сирии
4
Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд двумя траншами
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Кучма: Европа ставит Украину на колени
7
ВКС России 14 раз за неделю перехватывали зарубежные самолеты-разведчики
Темы дня
Загрузка...
Реклама