Ученые России и Индии создают "экосистему" для утилизации отходов и получения энергии

ИРКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Ученые из Иркутского государственного университета (ИГУ) и Индийского института технологий в Гувахати приступили к разработке комплексной технологии утилизации отходов с одновременным получением электроэнергии и биотоплива, сообщил в пятницу ТАСС руководитель российской группы, профессор ИГУ Дэвард Стом.

"Коллектив российских и индийских ученых работает над созданием модельной экологической системы из разных микроорганизмов - бактерий, грибов, водорослей, которые в комплексе будут перерабатывать различные отходы. С помощью микробных топливных элементов будет получаться электроэнергия и биотопливо, а оставшаяся субстанция будет пригодна в качестве удобрений и сырья для пищевых добавок", - сказал Стом.

По его словам, использование микроорганизмов разных уровней сделает систему устойчивой и многофункциональной. "В комплексе микроорганизмы будут не конкурировать, а работать вместе и глубоко перерабатывать разные виды отходов, в том числе нефть и целлюлозу", - добавил Стом.

Российская сторона на первом этапе исследования займется подбором и изучением эффективных микроорганизмов- биодеструкторов, индийская - растительными организмами.

Проект поддержан Минобрнауки РФ в рамках направления "Проведение исследований по отобранным приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских организаций и университетов Индии". Объем финансирования составляет 15 млн рублей на три года.