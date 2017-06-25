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Движение на месте схода грузовых вагонов в Забайкалье частично восстановлено

Сибирь
25 июня, 3:43 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 25, июня. /ТАСС

Задержанные из-за происшествия пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования

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ЧИТА, 25 июня. /ТАСС/. Движение поездов по нечетному пути восстановлено на перегоне Зилово - Зудыра Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), где накануне произошел сход 32 грузовых вагонов, сообщила в воскресенье пресс-служба железнодорожного ведомства.

"В 09:05 местного времени (03:05 мск) восстановлено движение поездов по нечетному пути перегона Зилово - Зудыра, прерванное ранее в обоих направлениях в результате схода вагонов грузового поезда. Задержанные из-за происшествия пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования. Компания РЖД принимает все меры для их скорейшего ввода в график движения", - говорится в сообщении.

По информации ЗабЖД, в субботу в 15:14 местного времени (09:14 мск) в Забайкальском крае сошли с рельсов 32 вагона грузового поезда. В результате движение по перегону было временно приостановлено. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

Авария привела к задержке пассажирских поездов №99 (Владивосток - Москва), №100 (Москва - Владивосток) и №392 (Чита - Благовещенск). Пассажиров поездов обеспечили дополнительным питанием и питьевой водой.

На месте работают восстановительные поезда со станций Зилово, Могоча и Шилка, а также комиссия ЗабЖД. В компании РЖД создан оперативный штаб по координации восстановительных работ. Работы по восстановлению движения на четном пути продолжаются.

Сотрудники Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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