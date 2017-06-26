Режим ЧС объявлен в Забайкалье с 27 июня из-за жары и лесных пожаров

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ЧИТА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации с 27 июня из-за жаркой ветреной погоды и увеличения числа природных пожаров, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Постановлением губернатора Забайкальского края с 27 июня на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации и установлен региональный уровень реагирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что режим ЧС ввели из-за сухой ветреной погоды и высокой температуры воздуха, которая установилась в большой части края, а также ростом числа пожаров.
Ранее сообщалось, что количество лесных пожаров в Забайкальском крае с пятницы увеличилось в три раза - с 11 до 34. Огонь охватил 4,7 тыс. гектаров.
По информации синоптиков, с 24 по 28 июня в Забайкалье ожидается жара до 35 градусов и выше. В связи с этим с 22 по 26 июня в семи районах края прогнозируется пятый (высокий) класс пожарной опасности.
Леса начали гореть в Забайкалье в конце марта. За это время в регионе зарегистрировали около 612 лесных пожаров на общей площади около 100 тыс. гектаров. Это значительно меньше, чем в 2016 году, когда за аналогичный период в крае огонь прошел более 267 тыс. гектаров.