Рейс Новосибирск - Санья задержали на 10 часов по технической причине

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НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании iFly Новосибирск - Санья (Китай) вылетел с десятичасовой задержкой, вызванной техническими причинами. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево.
"Была задержка рейса по технической причине. Самолет вылетел в 13:18 (09:18 мск)", - отметили в пресс-службе.
Вылет Boeing 757 авиакомпании iFly первоначально был запланирован на 02:45 (22:45 мск, 26 июня).