Сибирские артиллеристы получили несколько десятков гаубиц "Мста-С"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Партия из нескольких десятков самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С" поступила по гособоронзаказу-2017 на вооружение Центрального военного округа. Об этом во вторник сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.
"Новые самоходные "Мста-С" поступили по гособоронзаказу в Центральный военный округ. Гаубицы усилили артиллерийское соединение, дислоцированное в Кемеровской области, перевооружение которого на новые образцы планируется полностью завершить до конца июля. Экипажи заблаговременно прошли переподготовку в профильном учебном центре", - сказал Рощупкин.
Он добавил, что в партию входят несколько десятков гаубиц.
152-мм самоходная гаубица 2С19М2 "Мста-С" разработана екатеринбургским предприятием "Уралтрансмаш". Она способна вести огонь различными типами боеприпасов с темпом более восьми выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы - 29 км. Шасси разработано на основе узлов танков Т-72 и Т-80.