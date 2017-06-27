Долги строящейся шахты компании "Заречная" могут урегулировать мировым соглашением

КЕМЕРОВО, 27 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области отложил разбирательство по банкротству строящейся шахты "Сибирская" угольной компании "Заречная" из-за возможности урегулирования задолженности мировым соглашением после прихода нового инвестора, который изучает ситуацию на предприятиях компании, передает корреспондент ТАСС с заседания суда во вторник.

Таким образом арбитраж удовлетворил поступившее ходатайство об отложении. На заседании представитель временного управляющего Антон Егоров пояснил, что дополнительное время требуется для обсуждения условий мирового соглашения и проведения повторно собрания кредиторов, на котором примут решение о дальнейшей судьбе предприятия. "Суд, совещаясь на месте, принял решение отложить разбирательство и назначить заседание на 31 июля", - сказала судья Екатерина Поль.

Егоров отметил, что возможность урегулирования долгов озвучили кредиторы на первом собрании, которое фактически не состоялось, так как не были рассмотрены вопросы повестки. "Кредиторами был поставлен дополнительный вопрос с формулировкой "отложить проведение первого собрания кредиторов шахты "Сибирская" до 15 июля для обсуждения условий возможного мирового соглашения по делу о банкротстве шахты", - отметил он.

Представитель угольной компании "Заречная" и одноименной шахты Елена Дашкина подтвердила суду "те обстоятельства, которые были озвучены" представителем временного управляющего. "Действительно, с нашей стороны была инициирована процедура вынесения дополнительного вопроса в повестку дня (первого собрания кредиторов - прим. ТАСС). В связи с тем, что инвестору, который в настоящее время изучает ситуацию на предприятиях, необходимо время для принятия решения о возможности выхода из процедуры банкротства в случае заключения мирового соглашения", - добавила она.

По данным Егорова, 80% требований к "Сибирской" приходятся на саму угольную компанию "Заречная", одноименную шахту и шахту "Алексиевская" (обе также входят в угольную компанию - прим. ТАСС). Согласно материалам дела, задолженность "Сибирской" перед ними превышает 440 млн рублей.

"Заречная" меняет собственников

С 2013 года неформально владельцем компании "Заречная" считали структуру "Уралвагонзавода" - "УВЗ-Логистик". По данным выписки из ЕГРЮЛ, "Заречная" через ООО "Интерконсалтинг" принадлежит четырем физлицам, при этом с 20 июня 2017 сменились два из них, новым владельцам принадлежит по 32% доли угольной компании. Как сообщала 13 июня газета "Ведомости", ТОО "Уголь Казахстана" приобрело 64% в угольной компании "Заречная" вместе с долгом и ведет переговоры о его реструктуризации с Газпромбанком - основным кредитором угольной компании и ее действующих шахт. Комментарий "Заречной" по смене собственника получить не удалось.

Как сообщалось ранее, в январе - феврале этого года Арбитражный суд Кемеровской области ввел наблюдение в отношении угольной компании и ее шахт - действующих "Заречная" и "Алексиевская", а также строящейся "Сибирская". Также с начала года на предприятиях компании стали возникать трудности с выплатой зарплаты. На 1 июня долги перед 4,4 тыс. работниками шахт "Алексиевская" и "Заречная" составляли 148,3 млн рублей.