В Новосибирской области расторгнут договор аренды 258 тысяч га леса

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Договор аренды 258 тысяч га леса в Тогучинском и Болотнинском районах Новосибирской области с "Тогучинским лесопромышленным комбинатом", который вызвал большой общественный резонанс, расторгнут. Об этом сообщил в четверг губернатор Владимир Городецкий на 22 сессии Заксобрания Новосибирской области.

"Договор расторгнут, вчера создана рабочая группа по проверке, она проанализирует ситуацию по этому договору и по эффективности использования лесного хозяйства в целом", - сказал Городецкий, отметив, что он обратился в правоохранительные органы, чтобы они "дали профессиональное заключение" о действиях ответственных чиновников.

"Договор был подписан 16 июня начальником лесного департамента Дубовицким. Я не берусь давать оценку эффективности - это будет сделано после служебной проверки. Но недопустимо такие масштабные проекты рассматривать и принимать решения в рамках одного департамента даже при кураторстве одного из замов председателя правительства", - подчеркнул губернатор.

Городецкий пояснил, что заместитель председателя правительства Новосибирской области, который допустил подписание этого договора - Василий Пронькин - снят с этой должности, однако он останется министром сельского хозяйства региона.

В свою очередь, руководитель департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Дубовицкий заявил, что всю ответственность за принятие такого решения он берет на себя, однако, по его словам, при принятии решения он исходил из федеральной программы и Лесного кодекса РФ. "Передача лесов в аренду - это государственная политика РФ, которая заложена в Лесной кодекс, мы исполняем то, что нам поручено по лесному кодексу: там есть целевой индикатор - процент площади, переданной в аренду для заготовки древесины лесного фонда. В Новосибирской области он составляет 12 %, а по федеральной программе 30 % лесов региона может быть передано в аренду", - пояснил Дубовицкий.

История вопроса

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области приостановили коммерческую сделку по передаче 260 тыс. гектаров земель в Тогучинском районе, часть которого занимает лес, в аренду на 49 лет с ежегодной платой 3 млн рублей.

Как сообщал ТАСС вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов, сделка была оформлена и уже отправлена на регистрацию. Он добавил, что сделка заключалась с частным предпринимателем из Новосибирска, но не смог назвать его имя.

По словам Панферова, руководство Тогучинского района "поставили в департаменте лесного хозяйства перед фактом, что документ находится в юстиции". Глава района Сергей Пыхтин отказался давать комментарий ТАСС. Комментарий от департамента лесного хозяйства Новосибирской области ТАСС получить не удалось.

Тогучинский район находится на востоке Новосибирской области, его площадь составляет 608 тыс. гектаров, земли лесного фонда - более 111 тыс. гектаров. Участок, о котором идет речь, занимает более 40% площади района.