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Красноярские власти намерены найти, кроме Газпрома, других операторов для газификации

Сибирь
30 июня, 9:54 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 30, июня. /ТАСС

По данным властей региона, схема газификации, направленная в "Газпром" в октябре прошлого года, до сих пор не согласована

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НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Власти Красноярского края направили обращение в "Роснефть" и подготовили документ в "Новатэк" с просьбой рассмотреть возможность участия в газификации региона. Схема газификации, направленная в "Газпром" в октябре прошлого года, до сих пор не согласована, сообщил в пятницу на совещании с представителями Минэнерго РФ министр промышленности, энергетики и торговли региона Анатолий Цыкалов.

"Мы провели работу по подготовке схемы газоснабжения и газификации, подсчитали, что к 2030 году уровень потребления газа в регионе составит 8 млрд кубометров в год. Схема до сих пор не согласована, дату нам так и не назвали, такое ощущение, что интереса нет. Мы уже направили письма в Роснефть с просьбой рассмотреть возможность газификации края, подготовили обращение в "Новатэк", хотя у компании здесь нет месторождений", - сказал он, добавив, что пока население обеспечивается сжиженным газом, но все равно уровень низкий - 17,3% по региону.

По словам Цыкалова, на территории края - 33 крупнейших месторождения углеводородов, а за 2016 год было добыто более 11,5 млрд кубометров газа. В разработанной схеме газификации, которая была направлена в "Газпром" в конце октября 2016 года, есть два варианта поставки газа в районы - из Томской и Кемеровской областей.

Как сообщалось ранее, стоимость газификации Красноярского края может составить 30-35 млрд рублей.

В Красноярском крае газифицирован только северный Норильский промышленный район, который обеспечивается топливом за счет местного месторождения газа. Снабжение этим газом центральных и южных районов Красноярского края отсутствует. В июле 2014 года во время рабочей встречи губернатора Красноярского края с президентом РФ Владимиром Путиным была поддержана инициатива по развитию газификации региона.

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