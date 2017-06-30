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Губернатор Тулеев продолжает в Кемерове курс реабилитации

Сибирь
30 июня, 14:33 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 30, июня. /ТАСС

По данным администрации Кузбасса, самочувствие Амана Тулеева хорошее, о сроках завершения реабилитации не сообщается

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КЕМЕРОВО, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продолжает курс реабилитации в больнице областного центра после операции на позвоночнике, проведенной в мае в немецкой клинике. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Тулеев продолжает курс реабилитации в больнице, его состояние стабильное, самочувствие хорошее", - сказал собеседник агентства. От прогнозов о сроках завершения реабилитации в администрации воздержались.

Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1 июля 1997 года. В мае-июне этого года из-за долгого отсутствия политика на публике стали появляться слухи о его уходе с должности. Так, 9 мая Тулеев не участвовал в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, 22 мая пресс-служба областной администрации сообщила, что губернатор ушел в 10-дневный отпуск, который затем был продлен до 16 июня.

19 июня в областной администрации сообщили, что Тулеев вновь продлил отпуск, однако на этот раз дата его завершения не называлась. Позже стало известно, что с 11 июня глава Кузбасса проходит реабилитацию в кемеровской больнице после проведения в мае операции на позвоночнике в немецкой клинике. Операция была плановой, решение о ней было принято еще в октябре 2016 года.

22 июня источник во властных структурах Сибирского федерального округа сообщал ТАСС, что губернатор может выйти на работу уже на следующей неделе.

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