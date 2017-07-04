Роскосмос использует для запуска ракет созданную томскими учеными методику

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) "Космического центра Южный" в Байконуре применит систему оценки погодных условий для запуска ракет, которая разработана в Томском государственном университете, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

"Результаты работы позволят оценить риски отмены или переноса пуска ракет космического назначения на космодромах Байконур и Восточный из-за превышения допустимых значений скорости и сдвига ветра. Улучшится качество прогнозирования опасных конвективных явлений и повысится безопасность эксплуатации ракетно-космической техники на космодроме Восточный", - цитирует пресс-служба начальника геофизического отдела ФГУП "ЦЭНКИ" Николая Ширшова.

Автором разработки является аспирантка Томского университета Ольга Золотухина. Как отмечается в сообщении, эксперты Роскосмоса высоко оценили ее работу.

По словам начальника отдела головного института Роскосмоса "Центрального НИИ машиностроения", академика Российской академии космонавтики им. Циолковского Валерия Динеева, результаты исследования аспирантки помогут обеспечить устойчивость и управляемость движения ракет прохождении участков высот на максимальной скорости.

Как сообщалось ранее, суть исследования специалистов ТГУ заключается в оценке оптимальных погодных условий для запуска ракет с помощью аэрологического зондирования. Данные о скорости и направлении ветра на высоте до 25 км используются для создания модели движения ракет с учетом ветровых колебаний, после чего руководство принимает решение о запуске.