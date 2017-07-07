Двое бойцов стройотряда погибли на стройке под Красноярском

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КРАСНОЯРСК, 7 июля. /ТАСС/. Двое студентов, работающих в летнее время в стройотряде, погибли в строящемся здании на территории Горно-химического комбината (ГХК) в Железногорске Красноярского края. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК.
"В шахте лифта строящегося здания опытно- демонстрационного центра ИХЗ (изотопно-химический завод) ФГУП "Горно-химический комбинат" обнаружено тело 19-летнего студента строительного отряда, его 22-летний приятель с тяжелыми травмами был помещен в больницу, где через непродолжительное время скончался", - сообщили в ведомстве.
Тела были обнаружены накануне вечером. СК начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ФГУП "ГХК" - предприятие Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Расположено в ЗАТО Железногорск Красноярского края. ГХК является ключевым предприятием Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения.