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Двое бойцов стройотряда погибли на стройке под Красноярском

Сибирь
7 июля, 7:50 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 7, июля. /ТАСС

ЧП произошло в строящемся здании на территории Горно-химического комбината в Железногорске

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КРАСНОЯРСК, 7 июля. /ТАСС/. Двое студентов, работающих в летнее время в стройотряде, погибли в строящемся здании на территории Горно-химического комбината (ГХК) в Железногорске Красноярского края. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК.

"В шахте лифта строящегося здания опытно- демонстрационного центра ИХЗ (изотопно-химический завод) ФГУП "Горно-химический комбинат" обнаружено тело 19-летнего студента строительного отряда, его 22-летний приятель с тяжелыми травмами был помещен в больницу, где через непродолжительное время скончался", - сообщили в ведомстве.

Тела были обнаружены накануне вечером. СК начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ФГУП "ГХК" - предприятие Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Расположено в ЗАТО Железногорск Красноярского края. ГХК является ключевым предприятием Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения.

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