Томские ученые разработали сверхтонкий экран для мобильных для защиты от микроволн

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) создали защитный экран для мобильных телефонов, снижающий вред от микроволнового излучения, сообщила во вторник пресс-служба вуза. Экран толщиной с лист бумаги, созданный на основе магнитного микропровода, имеет неограниченный срок службы.
"В качестве основы для защитного экрана ученые выбрали магнитный микропровод диаметром 5-20 микрометров, что намного тоньше человеческого волоса. Экран состоит из сетки микропроводов с периодом 1-2 миллиметра и полимеров. Полученная пленка - чуть толще листа бумаги, она ослабляет уровень микроволнового излучения на тело человека, не ухудшая при этом качество связи, и срок ее службы не ограничен", - говорится в сообщении. В свою очередь защитные экраны на основе ферритов и углеродов имеют толщину в несколько миллиметров.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), излучение от мобильных телефонов по возможному канцерогенному влиянию может быть включено в один список с выхлопными газами и хлороформом. "Мощность сотовых телефонов значительно снизилась, но ими стали пользоваться гораздо чаще, поэтому воздействующие на организм эффекты накапливаются и проявляются через 5-10 лет", - цитирует пресс-служба директора малого инновационного предприятия ТГУ "Радиозащита-Т" Григория Кулешова.
Ранее томские ученые выяснили, что электромагнитное излучение от мобильных приводит к видоизменению и разрушению клеток слизистой оболочки ротовой полости.
Проект поддержан Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.