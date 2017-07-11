Туристы из Ростова-на-Дону потерялись в горах на Байкале

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Спасатели Иркутской области и Бурятии ведут поиск туристической группы из Ростова-на-Дону, потерявшейся в горах. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

"Накануне в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления поступило заявление от жены одного из участников похода. Она сообщила, что в планы группы из восьми человек входил спортивно-водный поход VI категории сложности с 17 июня по 20 июля 2017 года с заброской вертолетом в верховье реки Онот с дальнейшим переходом к реке Китой на северо-восточных склонах Восточных Саян", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что группа должна была выйти на связь 3 июля во время переезда на реку Китой через Иркутск. Однако в установленное время туристы ни с кем не связались, и их местонахождение не известно.

"Туристическая группа не зарегистрировала маршрут в аварийно-спасательных подразделениях, не имеет иных средств связи, кроме сотовых телефонов. И уже сейчас можно сказать, что руководителем группы и участниками допущены грубейшие нарушения при организации похода", - сказали в пресс-службе со ссылкой на начальника главка Валентина Нелюбова.

В настоящее время спасатели проводят проверку информации через старшие группы, которые двигаются по этому маршруту. В готовности находится аэромобильная группировка и авиация МЧС.