Пропавших в горах Прибайкалья туристов ищут с вертолета

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ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Вертолет МЧС вылетел из Иркутска для поиска группы туристов из Ростова-на-Дону, пропавших в горах Иркутской области и Бурятии, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Туристическая группа из Ростова-на-Дону в составе восьми человек не вышла в назначенное время на связь с родственниками. МЧС приступило к их поиску во вторник.
"Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда, внимательно изучив возможный маршрут туристов по рекам Онот и Китой, определили опасные участки и разработали план поисков. Сегодня утром на поиски пропавшей группы отправился вертолет Ми-8 МЧС России с четырьмя спасателями на борту, врачом поисково-спасательного отряда и сотрудником полиции", - уточнили в пресс-службе.
Спасатели рассчитывают обследовать акваторию рек из верховьев вниз по течению, чтобы установить местонахождение людей и оказать им необходимую помощь.
"Поиски туристов значительно осложняет отсутствие регистрации туристической группы в спасательном подразделении - это увеличивает время поисков и их географию - от верховья реки Онот с дальнейшим переходом к реке Китой на северо-восточных склонах Восточных Саян. Отсутствие спутниковых средств связи не позволяет определить примерное местонахождение пропавших людей", - отметили в ведомстве.