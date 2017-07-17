В Томской области ущерб от незаконной вырубки леса сократился почти на 50%

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ТАСС, 17 июля. Ущерб от незаконной вырубки леса в Томской области в первом полугодии 2017 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно вдвое - на 35 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.
"За первое полугодие 2017 года в регионе на 83% выросло количество проверок, проводимых лесниками вместе с сотрудниками полиции. В результате число незаконных рубок сократилось (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - прим. ТАСС) на 33%, ущерб от них - на 49%, или 35 млн рублей", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора области по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра.
Изъятая древесина хранится на базе организации "Томсклесхоз" и продается на торгах. За прошлый год в бюджет с торгов поступило около 300 тыс. рублей, говорится в сообщении.
По информации прокуратуры региона, среди крупных незаконных рубок леса в Томской области в июле этого года зафиксированы вырубки в Корниловском лесничестве на сумму 850 тыс. рублей (250 кубометров) и в Тимирязевском лесничестве на сумму 290 тыс. рублей (вырублены несколько десятков 70-летних сосен).