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Выплаты владельцам уничтоженных в Омской области из-за АЧС свиней начнутся с 5 августа

Сибирь
18 июля, 13:40 UTC+3 ОМСК ОМСК 18, июля. /ТАСС

Общее число животных, подлежащих ликвидации, составляет более 2 тыс. голов

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ОМСК, 18 июля. /ТАСС/. Выплаты компенсаций жителям Омской области, чьи животные были уничтожены из-за выявления в поселении африканской чумы свиней (АЧС), начнутся с 5 августа, сообщил во вторник журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.

Общее число животных, подлежащих ликвидации, составляет более 2 тыс. голов. "Выплаты фермерам и владельцам частных подворий, у которых были изъяты и уничтожены свиньи, начнутся с 5 августа", - сказал министр.

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Ранее Чекусов сообщил, что размер компенсаций из резервного фонда Омской области будет рассчитываться из цен выше рыночных. При этом он отметил, что выплаты полагаются только тем собственникам, которые добровольно сдадут животных, а тем, кто попытается скрыть их, грозит уголовная ответственность.

АЧС была обнаружена в Омской области 13 июля, в поселке Верблюжье Саргатского района у павших свиней было выявлено заболевание. Через два дня вспышка АЧС была зарегистрирована в поселке Ачаирский Омского района, а туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке в поселке Красный Яр. В обоих районах был объявлен режим ЧС, на границах очагов заболевания выставлены посты, запрещен вывоз продуктов свиноводства. Все животные в этих поселках подлежат уничтожению, а жителям будет запрещено в течение года выращивать свиней.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит, так как у них биозащита от третьего до четвертого компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС). В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. голов свиней). Ни одно из этих предприятий не находится рядом с очагами заражения.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

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